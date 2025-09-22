Понедельник, 22 сентября 2025
$83.59 €98.88 ¥11.71
15 C
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Поезд сбил пешехода в Девяткино

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Ленинградской области на железнодорожном перегоне «Девяткино-Капитолово» произошел инцидент с наездом электропоезда на человека. 

По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, информация о происшествии поступила в дежурную часть после наезда электропоезда сообщением «Санкт-Петербург-Сосново» на мужчину. Инцидент произошел на участке пути, расположенном на 15-м километре 10 пикета указанного перегона.

Прибывшие сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 30-летний житель Ленинградской области. Предварительное расследование показало, что на момент приближения электропоезда мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. 

Машинист подвижного состава, заметив пешехода на путях, предпринял меры для предотвращения столкновения. Он неоднократно подавал звуковые сигналы большой громкости, а также применил экстренное торможение. 

Однако из-за малого расстояния до пешехода избежать наезда не удалось. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время транспортная полиция продолжает проверку.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Петербургские семьи выбирают новостройки с детской инфраструктурой

Наличие школ и детских садов стало ключевым фактором при выборе новой квартиры для петербуржцев. Согласно исследованию компании «Главстрой Санкт-Петербург», подавляющее большинство покупателей — 89% — рассматривают шаговую доступность образовательных учреждений как решающее условие сделки. Опрос проводился среди жителей крупных проектов застройщика — «Северной долины» и экорайона «Юнтолово».Исследование демонстрирует семейный портрет покупателя: 94,3% респондентов уже воспитывают детей, а еще 3,5% планируют рождение ребенка в ближайшее время. Помимо наличия школ, родители уделяют внимание дополнительному образованию. 70% опрошенных активно вовлекают детей в спортивные секции, языковые курсы, творческие студии, робототехнику и программирование. Также 71% родителей заинтересован в программах ранней профориентации в сферах ИТ, инженерии, медицины, строительства и медиа, а 68% отмечают важность спецкурсов для поступления в ведущие вузы города.Коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей...
Читать далее
Новости

Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
Читать далее

Популярное

дтп смерть дети полиция суд погода авария убийство следствие метро чп строительство прокуратура вода общество проверка статистика музыка работа драка семья деньги нарушения стрельба спорт рейтинг вакцинация мчс конкурс фестиваль мошенники город пенсионерка опрос спасатели авито больница актер покушение ветер каршеринг пенсия ск подростки ржд

Новости дня

Общество

На терминале Port Favor близится к завершению строительство купольных складов

Ленинградская область

В Петербурге и Ленобласти за три дня произошло 1128 ДТП

Новости

ТПП России раскритиковала законопроект о налоге для самозанятых

Новости

Центробанк предложил россиянам обменять монеты на купюры

Новости

В Петербурге прокуратура добивается ликвидации крупной свалки

Новости

Петербургским подросткам разрешили работать в выходные дни летом

Новости

Сестра Михаила Круга заявила об отсутствии мата в творчестве музыканта

Новости

В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство на Невском проспекте

Ленинградская область

В Стрельне подросток без прав попал в аварию на мопеде

Новости

Семь человек предстанут перед судом в Петербурге за доступ к данным РЖД

Новости

Полиция задержала участника обмана пенсионерки в Петербурге

Ленинградская область

Бастрыкин потребовал отчет о деле сироты из Сосновского района

Новости

Леонид Агутин сообщил о смерти своей матери

Новости

Полиция задержала подозреваемых в перестрелке в Петербурге

Новости

Мужчину столкнули в подземный переход на Невском проспекте

Ленинградская область

Ленобласть вошла в топ-15 регионов России по уровню зарплат

Новости

Только 28% петербуржцев поддерживают вакцинацию от гриппа

Общество

В России почти вдвое вырос спрос на подработку в социальной сфере — Авито

Ленинградская область

Спасатели Ленобласти совершили 38 выездов за неделю

Новости

В Петербурге проведут мероприятие «Каршеринг» для профилактики ДТП

Новости

Олег Третьяков сообщил, что ИИ увеличил инспекций на 80% в сфере строительства

Общество

На Всемирном фестивале молодёжи Авито учит, как запустить бизнес за один день

Новости

Пенсионерке в Петербурге пересчитают пенсию за 10 лет

Новости

Эксперт Терехов считает, что через 2-3 года весь контент будет создавать ИИ

Новости

Полиция проверила 300 авто и 400 граждан на Васильевском острове

Новости

Максим Фадеев назвал «каскадерским» выступление Shaman на «Интервидении»

Новости

Прокуратура проверяет обстоятельства травмы ребенка в метро

Новости

Пешеход госпитализирован после ДТП на проспекте Энгельса

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb