Поезд сбил пешехода в Девяткино

В Ленинградской области на железнодорожном перегоне «Девяткино-Капитолово» произошел инцидент с наездом электропоезда на человека.

По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, информация о происшествии поступила в дежурную часть после наезда электропоезда сообщением «Санкт-Петербург-Сосново» на мужчину. Инцидент произошел на участке пути, расположенном на 15-м километре 10 пикета указанного перегона.

Прибывшие сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 30-летний житель Ленинградской области. Предварительное расследование показало, что на момент приближения электропоезда мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист подвижного состава, заметив пешехода на путях, предпринял меры для предотвращения столкновения. Он неоднократно подавал звуковые сигналы большой громкости, а также применил экстренное торможение.

Однако из-за малого расстояния до пешехода избежать наезда не удалось. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время транспортная полиция продолжает проверку.