Водитель BMW получила травмы в массовом ДТП в Ленобласти

Женщина получила травмы в результате столкновения трех автомобилей на перекрестке во Всеволожском районе.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 сентября на перекрестке Центральной и Шоссейной улиц. В аварии столкнулись кроссовер BMW X7, мини-кроссовер Renault Captur и грузовой автомобиль Iveco. Вследствие столкновения водитель автомобиля BMW получила травмы, потребовавшие медицинского вмешательства.
Работы по ликвидации последствий аварии проводились силами сотрудников 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас, сообщает ivbg.ru.
В настоящее время обстоятельства произошедшего инцидента устанавливаются.