Вторник, 23 сентября 2025
$83.59 €98.88 ¥11.71
10.6 C
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Водитель BMW получила травмы в массовом ДТП в Ленобласти

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Женщина получила травмы в результате столкновения трех автомобилей на перекрестке во Всеволожском районе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 сентября на перекрестке Центральной и Шоссейной улиц. В аварии столкнулись кроссовер BMW X7, мини-кроссовер Renault Captur и грузовой автомобиль Iveco. Вследствие столкновения водитель автомобиля BMW получила травмы, потребовавшие медицинского вмешательства.

Работы по ликвидации последствий аварии проводились силами сотрудников 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас, сообщает ivbg.ru.

В настоящее время обстоятельства произошедшего инцидента устанавливаются.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

На терминале Port Favor близится к завершению строительство купольных складов

Как сообщает пресс-служба компании, Объекты возведены на 97%. Общая вместительность восьми куполов превысит 160 тысяч тонн минерального сырья различной маркировки.В настоящее время продолжаются электромонтаж освещения и системы электроснабжения, облицовочные работы входных помещений, монтаж воздухообеспечения, водопровода и канализационных сетей. Кроме того, продолжается установка технологического оборудования.В настоящее время смонтированы 52 аспирационные установки, 52 затвора с сервоэлектроприводом и контролем положения на бункерах купольных складов и в тамбурах, 4 разгрузочных бункера со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами и 48 разгрузочных бункеров с вибрационными решетками в складах.Как сообщает телеграм канал Port Favor, для хранения удобрений на терминале будет использоваться еще один вид складов – хребтовые склады.Большая часть специализированных комплексов в мире имеет либо купольные, либо хребтовые склады. На строящемся терминале в Усть-Луге стремятся создать...
Читать далее
Общество

Петербургские семьи выбирают новостройки с детской инфраструктурой

Наличие школ и детских садов стало ключевым фактором при выборе новой квартиры для петербуржцев. Согласно исследованию компании «Главстрой Санкт-Петербург», подавляющее большинство покупателей — 89% — рассматривают шаговую доступность образовательных учреждений как решающее условие сделки. Опрос проводился среди жителей крупных проектов застройщика — «Северной долины» и экорайона «Юнтолово».Исследование демонстрирует семейный портрет покупателя: 94,3% респондентов уже воспитывают детей, а еще 3,5% планируют рождение ребенка в ближайшее время. Помимо наличия школ, родители уделяют внимание дополнительному образованию. 70% опрошенных активно вовлекают детей в спортивные секции, языковые курсы, творческие студии, робототехнику и программирование. Также 71% родителей заинтересован в программах ранней профориентации в сферах ИТ, инженерии, медицины, строительства и медиа, а 68% отмечают важность спецкурсов для поступления в ведущие вузы города.Коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп авто ленобласть смерть полиция суд погода авария петербург метро пожар прокуратура общество проверка статистика пулково образование туризм работа деньги кино купчино стрельба задержание ученые мчс уголовное дело выставка тепло штраф школа документы мошенники город исследование пенсионерка александр дрозденко опрос велосипед транспорт нападение помощь подросток авито

Новости дня

Город

В Петербурге представили новый формат знакомства с историей городского трамвая

Культура

В Петербурге анонсировали запуск модного туристического маршрута

Город

Барашенков сообщил о уничтожении известного трилобита на здании школы

Город

Реставратор заплатит 15 тысяч рублей за рисунок на фасаде здания в Петербурге

Новости

Нарушения на авиаплощадке «Бережки» были устранены после проверки прокуратуры

Общество

Екатерина Немченко возглавила направление по работе с людьми в Авито

Наука

Археологи завершили изучение клада возрастом 2,8 тысячи лет

Новости

В Госдуме предложили запретить высаживать пожилых людей из автобусов

Ленинградская область

Лось погиб под колесами поезда на железнодорожном перегоне в Ленобласти

Ленинградская область

В Ленобласти нашли нелегальных перевозчиков мусора

Бизнес-вести

В Петербурге стартовала международная выставка судостроения «Нева 2025»

Наука

Ученые раскрыли механизм связи депрессии и смертности

Новости

СПбГУП отрицает наличие государственного имущества в своем владении

Ленинградская область

Второе высшее медицинское образование может стать бесплатным

Новости

Девять самолетов из Пулково отправились в Москву после снятия ограничений

Новости

Юрист Хаминский объяснил механизм давления налоговых проверок на бизнес

Новости

Пенсионерке выплатят больше 100 тысяч рублей за падение в метро Петербурга

Новости

Следователи возбудили дело о нападении на подростка в Петербурге

Новости

Полицейские задержали организаторов каналов связи для телефонных мошенников

Новости

Маша Распутина и Виктор Захаров сыграли свадьбу после 25 лет отношений

Новости

Полицейские задержали второго подозреваемого в стрельбе у метро «Купчино»

Город

Каждый пятый петербуржец брал внеплановый отпуск за последний год

Ленинградская область

Дрозденко поставил задачу сократить кадровый дефицит в Ленобласти

Новости

Швыдкой заявил о заинтересованности иностранцев в культурном форуме Петербурге

Наука

Российские ученые нашли новый способ для диагностики диабета

Общество

Ключевая для Новосаратовки дорога появится к осени 2025 года

Ленинградская область

Ночное небо над Ленобластью озарилось северным сиянием

Город

Прокуратура потребовала обустроить пешеходные переходы на улице Колокольной

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb