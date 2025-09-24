Здание бывшего ресторана на Владимирском проспекте ждет реставрация

В Санкт-Петербурге отреставрируют здание бывшего ресторана «К.П. Палкин» на Владимирском проспекте. Общая стоимость работ превышает отметку в 292 миллиона рублей.

Историческое здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, готовится к комплексной реставрации фасадов и дворовых территорий. Проект рассчитан на трехлетний период с поэтапным выполнением работ до конца 2027 года. Финансирование осуществляется из бюджета Петербурга с распределением по этапам. Так, на начальный этап предусмотрено свыше 10 миллионов рублей, на второй — около 44 миллионов, на заключительный — свыше 238 миллионов рублей.

Подрядная организация обязана выполнить реставрационные работы в строгом соответствии с требованиями Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Контроль за соблюдением сроков и качества работ возложен на ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». В условиях контракта предусмотрено ведение фотофиксации, журналов производства работ, обеспечение безопасности на объекте и привлечение квалифицированных специалистов.

Приемка выполненных работ будет осуществляться специальной комиссией с участием представителей КГИОП. Гарантийный срок на выполненные реставрационные работы установлен продолжительностью три года.