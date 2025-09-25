Экспертная комиссия приступила к оценке финалистов конкурса Доверие потребителя

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начались выездные инспекции объектов финалистов XVIII общественного конкурса «Доверие потребителя-2025». Работа экспертных групп стартовала в понедельник, 22 сентября. В проверках примут участие около пятидесяти специалистов.

В состав комиссий вошли представители оргкомитета конкурса, профильных комитетов региональных правительств, надзорных ведомств, общественных организаций, маркетинговых агентств, а также отраслевых СМИ и блогеров. Им предстоит оценить строящиеся и сданные объекты трех категорий: 22 жилых комплекса, 14 апарт-отелей и 16 проектов загородной недвижимости.

Главная задача экспертов – ознакомиться с объектами на месте, проверить соответствие заявленных данных фактическим и получить ответы от представителей компаний. Оценка будет проводиться по ряду строгих критериев, включая транспортную доступность, качество проектирования и строительства, соблюдение сроков, применение новых технологий, благоустройство территории, наличие социальной инфраструктуры, парковочных мест и уровень безопасности.

Конкурс «Доверие потребителя», учрежденный в 2008 году, проводится при поддержке правительств Петербурга и Ленинградской области. Его уникальность заключается в том, что победителей определяют не только эксперты, но и сами потребители через многоступенчатую систему интернет-голосования. В этом году на суд жюри и жителей региона представлены проекты застройщиков, управляющих компаний, агентств недвижимости и банков.