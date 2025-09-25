Суд запретил Александру Запесоцкому работать ректором СПбГУП

Александр Запесоцкий отстранен от руководства Университетом Профсоюзов по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Временно исполняющим обязанности ректора назначен Евгений Лубашев, ранее занимавший пост директора Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права.

Суд ввел ряд ограничений для экс-ректора на период разбирательства. Запесоцкому запрещено занимать какие-либо должности в СПбГУП и его филиалах, а также влиять на сотрудников или управляющие органы вуза.

По данным судебного акта, университет не вправе заключать с ним трудовые договоры или выдавать документы, не связанные с его прежней профессиональной деятельностью.

Основанием для таких мер стал иск о возврате государственной собственности, где фигурирует ректор. Прокуратура считает, что частные лица незаконно получили в собственность восемь учебных корпусов и общежитий, арестованных в настоящее время.

Представители университета накануне заявляли, что все объекты были построены или приобретены Профсоюзами на законных основаниях. Комментировать отстранение ректора в вузе не стали.