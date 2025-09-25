Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов опроверг информацию о претензиях Генпрокуратуры, касающихся незаконного отчуждения собственности.

В пресс-службе вуза заявили, что учебное заведение никогда не владело государственным имуществом. По данным издания «Форпост», представители университета подчеркнули, что все объекты были созданы или приобретены профсоюзами на собственные средства. Они отметили, что ректор Александр Запесоцкий никогда не использовал имущество вуза для личного обогащения, а многочисленные проверки не выявили нарушений.

В вузе также отвергли обвинения в получении кредитов на 813,6 миллиона рублей, назвав эти сведения вымыслом. В университете выразили благодарность за поддержку со стороны студентов и научной общественности.

Стоит отметить, что в петербургском вузе и ранее опровергали обвинения против ректора Залесоцкого.