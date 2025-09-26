Губернатор Дрозденко выступил в День памяти валаамских юнг

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях, посвященных первой официальной памятной дате — Дню памяти валаамских юнг.

Как сообщает «Невский проспект», 26 сентября регион впервые отметил эту дату, учрежденную законом от 29 января 2025 года. Глава области обратился с речью к жителям в этот день.

Дата была выбрана в связи с тем, что 26 сентября 1941 года юнги Валаамской школы боцманов впервые вступили в бой. В период с 1941 по 1943 год эти молодые бойцы участвовали в обороне Ленинграда, защищая подступы к Ладожскому озеру и «Дорогу жизни». Их подвиг стал примером мужества во время Великой Отечественной.

Александр Дрозденко подчеркнул, что в 2025 году, объявленном в регионе Годом Команды Победы, важно передавать память о героизме валаамских юнг новым поколениям. Это служит примером патриотизма и силы духа для современной молодежи. Сохранение исторической памяти является одной из ключевых задач.