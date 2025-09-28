Новая неделя начнется для петербуржцев с «оранжевого» уровня опасности

В Санкт-Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемым понижением температуры.

Согласно информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга с 02:00 до 06:00 часов 29 сентября будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Решение о введении данного режима связано с ожидаемым понижением температурных показателей.

В пригородных зонах Северной столицы прогнозируются заморозки с понижением температуры до отметки -1 градус. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты рекомендуют водителям транспортных средств проявлять повышенную осторожность при управлении автомобилями. По словам специалистов, эксплуатационные характеристики летних шин серьезно ухудшаются при температуре воздуха ниже +4 градусов.

Ранее сотрудники МЧС распространили предупреждение об ухудшении погодных условий 29 сентября. По данным специалистов, в понедельник ожидаются заморозки до -4 градусов в приземном слое атмосферы и на поверхности почвы.