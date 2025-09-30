В Балтийском море нашли чужеродный вид организмов

Неаборигенные виды могут влиять на стабильность экосистемы Балтийского моря, которое испытывает сильное воздействие человеческой деятельности.

Как сообщает журнал Nature, в этом водоеме зарегистрировано 229 чужеродных и криптогенных видов, преимущественно представленных кольчатыми червями, членистоногими, рыбами и моллюсками. Однако до настоящего времени не имелось данных о бентосных протистах среди неаборигенных видов Балтики.

Среди различных групп протистов фораминиферы являются важным компонентом донных сообществ. Вид Ammonia confertitesta, характеризующийся перфорированной известковой раковиной, впервые был описан в китайских водах и предположительно происходит из Юго-Восточной Азии. Этот вид распространился как неаборигенный во многие прибрежные районы мира, включая северо-западную Атлантику и Западную Европу.

Первая находка A. confertitesta в Балтийском море была зафиксирована в Кильской бухте, а последующие наблюдения проводились севернее острова Борнхольм. В ходе настоящего исследования в Гданьском заливе была обнаружена многочисленная популяция этого вида, что представляет первую документацию A. confertitesta в юго-восточной части Балтийского моря.