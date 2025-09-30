Три женщины пострадали при пожаре на Лахтинской улице

Три женщины были госпитализированы в результате пожара в жилом доме на Лахтинской улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 30 сентября, когда в 16:04 поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Из опасной зоны были эвакуированы восемь человек, трое из которых получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Пожарным потребовалось чуть более часа для полной ликвидации огня — возгорание было устранено к 17:15. На месте происхождения пожара также был обнаружен погибший мужчина.

Для тушения пожара спасатели задействовали следующие силы — 15 человек личного состава и три единицы специализированной техники. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины возникновения возгорания в жилом помещении.