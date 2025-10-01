Счета руководителя фирмы по делу об отравлении алкоголем заблокированы

Правоохранители заблокировали банковские счета руководителя фирмы, фигурирующей в деле об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

Налоговая служба вынесла постановление о блокировке операций по банковским счетам индивидуального предпринимателя, который является новым руководителем ООО «Кастодиан». Основанием для блокировки послужило непредставление налоговой декларации в установленный срок, отмечает РИА Новости.

В понедельник официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские установили коммерческую организацию, которая может быть поставщиком суррогатного алкоголя. На данный момент сотрудники полиции проверяют возможную причастность ООО «Кастодиан». Компания была зарегистрирована на территории Санкт-Петербурга в апреле 2014 года, ее основным видом деятельности значится деятельность по складированию и хранению. За фирмой числятся два неоплаченных штрафа.

Напомним, что за сентябрь в Сланцевском районе от отравления алкоголем умерли 19 человек, а у восьми подтвердили отравление метанолом. На данный момент по делу о смертельном отравлении спиртным в регионе отправлены под стражу десять фигурантов.