Бобров высказался о демонтаже нелегальных объектов в Ярославском районе

В Ярославском районе столицы завершена значительная операция по освобождению территории от самовольных построек, реализованная под надзором Государственной инспекции по недвижимости Москвы.

В фокусе работ оказался участок в Северянинском проезде, где с производственной территории, находившейся в аренде, было убрано свыше 1000 квадратных метров объектов, возведенных с нарушением законодательства. Иван Бобров, глава ведомства, подчеркнул правовую основу проведенных действий:

«Все эти объекты были возведены без необходимых разрешений и согласований, использовались под склады и не имели какого-либо правового статуса – ни кадастрового учета, ни зарегистрированного права собственности».

Отсутствие легитимных документов предопределило неизбежность демонтажа данных сооружений. По итогам проведенных мероприятий земельный участок полностью расчищен и подготовлен для дальнейшего законного освоения.

Специалисты ГИН Москвы также акцентировали внимание на доступном для бизнеса цифровом сервисе «Открытый контроль», который насчитывает около двадцати онлайн-инструментов, позволяющих предпринимателям самостоятельно выявлять и исправлять нарушения, минимизируя риски при будущих проверках.