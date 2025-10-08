В Петербурге внедрили первого робота-уборщика для жилых домов

Управляющая компания внедрила первого в Санкт-Петербурге робота-уборщика для обслуживания жилой недвижимости.

Как сообщает пресс-служба компании Legenda Comfort, в сентябре 2025 года в ЖК «Московский, 65» начал работать автономный робот-мойщик, осуществляющий уборку паркинга.

Робот функционирует без участия человека по заранее заданному маршруту и способен очищать до 7 тысяч квадратных метров в день. Он оснащен раздельными баками для чистой и грязной воды, профессиональными чистящими узлами, а также системой камер и датчиков, обеспечивающей безопасность при движении.

По словам генерального директора УК Александра Мишуева, это решение станет примером качественных изменений в сервисе. Компания ожидает увеличения эффективности уборки паркинга более чем на 60% и уже заключила контракт на закупку дополнительных роботов для домов высокого сегмента.