Пять автомобилей пострадали в ночном пожаре на Васильевском острове

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание автомобиля, пламя перекинулось на пять припаркованных машин. Пожарные ликвидировали огонь в течение 22 минут.

Сообщение о возгорании на Малом проспекте Васильевского острова поступило в 02:55 9 октября. Пламя вспыхнуло в автомобиле Hyundai и перекинулось на пять транспортных средств.

Спасатели прибыли на место инцидента и ликвидировали пожар в 03:17. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

Для тушения пожара было задействовано три единицы специальной техники и 15 сотрудников МЧС.