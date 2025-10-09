Бюджет рождественской ярмарки в Петербурге составил почти 147 млн рублей

В Санкт-Петербурге направят почти 147 миллионов рублей на организацию рождественской ярмарки. Средства будут распределены между оформлением городского пространства и развлекательной программой.

В Петербурге объявили открытый конкурс на проведение зимних праздничных мероприятий. Рождественская ярмарка будет работать с 13 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на основных площадках города, включая Манежную и Дворцовую площади, а также Малую Садовую и Кленовую улицы.

На реализацию развлекательной программы выделено 96,4 миллиона рублей. В техническом задании от СПб ГБУ «ЦСРПР» указано, что подрядчик должен организовать и обслуживать аттракционы, включая двухэтажную паровую карусель 1920 года, паровозик и ледовый каток. Все развлечения будут предоставляться посетителям бесплатно.

Исполнителю также предстоит разработать культурно-досуговую программу с уличными спектаклями, интерактивными активностями и мастер-классами, для чего потребуется привлечение не меньше 30 аниматоров и артистов, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Художественное оформление праздничных территорий выделено в отдельный конкурс с бюджетом 50,8 миллиона рублей. В перечень работ входит декоративное оформление, монтаж технической инфраструктуры, звуко-световое сопровождение и создание тематических зон.

Подрядчик займется восстановлением существующих элементов, включая торговые павильоны, каркас главной елки и световые инсталляции, а также созданием новых объектов — «Русского медведя» и сказочного «Городища». В задании указано, что все конструкции должны соответствовать утвержденной концепции и обладать устойчивостью к уличным условиям.

Контроль за выполнением работ возложен на заместителя директора СПб ГБУ «ЦСРПР» Михаила Горшкова. Определение подрядчиков планируется завершить до 24 октября 2025 года, при этом в их обязанности включены техническое обслуживание и последующий демонтаж оборудования.