Участок трассы М-11 закроют на ночные работы в пятницу и субботу

На участке трассы М-11 «Нева» введут временные ограничения движения из-за строительства транспортной развязки.

Так, 10 и 11 октября, на 681-м километре скоростной автомагистрали М-11 «Нева» будут действовать ограничения движения. Мероприятия связаны с проведением строительных работ по возведению транспортной развязки, которая обеспечит подключение к аэропорту Пулково, сообщает ivbg.ru.

Ограничительные меры будут действовать с 00:00 до 02:30. В этот промежуток времени возможны кратковременные остановки транспортного потока в обоих направлениях. Продолжительность каждого перерыва в движении не превысит 30 минут.

Организаторы работ рекомендуют водителям соблюдать установленный скоростной режим на подъездах к участку проведения работ и заблаговременно продумывать альтернативные маршруты движения.