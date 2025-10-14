Жители Ленобласти столкнутся с мокрым снегом в середине октября

Восточные районы Ленинградской области ожидают необычные для середины октября осадки в виде мокрого снега. Причиной непогоды стал мощный циклон, движущийся в сторону Волги.

По информации начальника Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, зона осадков смещается на территорию Ленинградской области с восточными воздушными потоками.

Синоптик добавил, что снегопад ожидается при плюсовой температуре, когда столбики термометров в восточных районах покажут +3…+4 градусов, сообщает «Невский проспект».

В это же время Санкт-Петербург окажется во власти сильного дождя при температуре до +7 градусов.

Напомним, что минувшей ночью в области уже прошел мокрый снег, а на прошлой неделе регион пережил несколько ночей с заморозками.