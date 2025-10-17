Юлия Барановская перенесла две операции в салехардской больнице

Телеведущая Юлия Барановская была экстренно госпитализирована во время съемок на Ямале. На данный момент состояние артистки стабилизировалось.

Директор телеведущей Юлии Барановской Петр Шекшеев подтвердил факт экстренной госпитализации во время рабочей поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ. По его информации, ухудшение самочувствия произошло в процессе съемок проекта «Большие семьи большой страны», после чего Барановскую доставили в одну из больниц Салехарда.

В больнице имени Барановской пациентке провели две операции. Ее состояние стабилизировалось, и медики перевели ее из реанимации в общую палату. Также к месту лечения прибыли близкие родственники и друзья телеведущей, сообщает 360.ru.

Шекшеев уверен, что Барановская вернется к работе в течение ближайших недель. Он воздержался от уточнения диагноза, пояснив, что ухудшение состояния связано с последствиями хронического заболевания, которое проявилось после родов. Интенсификация рабочего графика и съемочного процесса спровоцировала обострение.