Меган Маркл привлекла внимание использованием королевской символики

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

Герцогиня Сассекская вновь акцентировала внимание на своем королевском статусе в новом контенте для социальных сетей.

Меган Маркл опубликовала в соцсетях видео с саммита в Вашингтоне, где внимательные зрители заметили деталь с отсылкой к ее королевскому статусу. На одном из кадров была запечатлена дорожная сумка с инициалами «DS» — вероятно, означающими Duchess of Sussex (Герцогиня Сассекская).

Напомним, что при отказе от обязанностей членов королевской семьи в 2020 году она и принц Гарри договорились не использовать обращение «Ее Королевское Высочество» в официальном контексте.

В ходе своего выступления на саммите Маркл также поделилась личными переживаниями о периоде адаптации после переезда в США. Она призналась, что сознательно отказалась от четких карьерных планов, сосредоточившись на создании комфортной семейной среды и заботой о детях.

Напомним, что ранее Маркл одна посетила показ модного дома Balenciaga в Париже, а затем провела серию встреч в Нью-Йорке вместе с принцем Гарри. При этом Маркл подчеркнула, что между поездками в Европу и Нью-Йорк специально вернулась в Калифорнию, чтобы провести время с детьми — Арчи и Лилибет.

