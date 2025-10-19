Губернатор Вологодской области прокомментировал драку зама в Петербурге

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отреагировал на инцидент с участием своего первого заместителя Ивана Иноземцева.

Конфликт с дракой произошел в ресторане гостиницы на Васильевском острове Санкт-Петербурга. В результате происшествия трое участников были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Губернатор в своем Telegram-канале отметил, что поездка его заместителя носила частный характер — он приехал в Северную столицу с семьей на спортивные соревнования ребенка. Филимонов подчеркнул, что не собирается никого огульно обвинять или выгораживать, но разберется в произошедшем инциденте досконально и объективно.

Глава региона также напомнил о необходимости сохранять самообладание государственным служащим в любой ситуации. Иван Иноземцев имеет звание полковника полиции и является почетным сотрудником МВД. На своей должности он координирует вопросы противодействия коррупции и обеспечения общественного порядка в Вологодской области.