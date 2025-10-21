В Госдуме предложили повысить НДФЛ для сверхдоходов до 35%

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов предложил повысить ставку до 35% для сверхдоходов свыше 500 миллионов рублей в год.

Парламентарий выступил с предложением о внедрении дифференцированной шкалы налогообложения доходов физических лиц. По инициативе Миронова, для граждан с годовым доходом от 250 до 500 миллионов рублей ставка НДФЛ должна составить 25%, а при превышении планки в 500 миллионов рублей — 35%.

Миронов подчеркнул, что дополнительные налоговые меры должны затрагивать исключительно состоятельные слои населения. В качестве сопутствующей меры он предложил расширить практику применения налога на роскошь.

В разговоре с NEWS.ru депутат отметил, что Минфин последовательно отклоняет такие предложения, предпочитая постепенное повышение налогового бремени для всех категорий плательщиков. Парламентарий указал на устойчивую тенденцию роста имущественных налогов, связанную с регулярной переоценкой кадастровой стоимости. В пример приведены Москва, где кадастровая стоимость жилья выросла в среднем на 23%, и Санкт-Петербург с ростом показателя на 17,4%.

Также отмечена отмена льгот по налогу на имущество и повышение ставок до максимально разрешенных 0,3%. Законодатель обратил внимание на возможность проведения регионами переоценки кадастровой стоимости каждые 2-4 года, что создает предпосылки для систематического роста налоговой нагрузки. По мнению Миронова, этот процесс будет постепенно усиливаться в течение ближайших лет, требуя нового пересмотра подходов к налогообложению.