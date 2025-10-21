Дрозденко утвердил план ремонтных работ в подвальных помещениях

Власти Ленинградской области инициировали программу по системному ремонту подвальных помещений в многоквартирных домах. Реализация проекта будет осуществляться через совместное финансирование и усиленный контроль за управляющими организациями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочее совещание, посвященное вопросам приведения в нормативное состояние подвальных помещений в многоквартирных жилых домах. На встрече было заявлено о необходимости решения данной проблемы в контексте обеспечения безопасности граждан, сохранения их здоровья и поддержания экологических стандартов, сообщает allnw.ru.

Были определены конкретные меры по реализации этой задачи. Госжилнадзору и муниципальным образованиям поручено оптимизировать процедуры организации ремонтных работ через устранение избыточных требований к документации и установление понятного тарифа за квадратный метр. Каждому муниципалитету будет установлен четкий годовой план выполнения работ с использованием механизма совместного финансирования из средств областного, местного бюджетов и управляющих организаций.

Особое внимание уделено вопросам контроля за деятельностью управляющих компаний. Подготовлено обращение в органы прокуратуры для организации совместных проверок в отношении тех УК, которые допустили аварийное состояние подвальных помещений.