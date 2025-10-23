На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о временном полном перекрытии съезда на развязке Кольцевой автомобильной дороги с Московским шоссе.

Ограничение движения связано с производством работ по демонтажу конструкций после окраски путепровода. Полное перекрытие запланировано на ночь с 30 на 31 октября.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», будет закрыт съезд номер семь с Московского шоссе по направлению от станции метро «Звездная» на внутреннее кольцо КАД. Работы пройдут с 23:30 до 06:00 по московскому времени для минимизации помех движению. В этот период на участке будут установлены временные дорожные знаки и ограждения.

Также в период с 28 по 30 октября в ночное время будут перекрываться по две полосы движения на внутреннем и внешнем кольце КАД. Все работы выполняются в рамках концессионного проекта по созданию трамвайной сети от Балканской площади до Шушарской дороги.