Большинство петербуржцев одобряют льготную ипотеку для медиков и педагогов

Большинство жителей Санкт-Петербурга поддерживают введение целевой ипотеки для медицинских работников и педагогов.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 65% респондентов высказались за полное принятие данной инициативы депутатов. Еще 3% опрошенных поддерживают льготные условия только для врачей, а 3% — исключительно для учителей.

Против предложения выступили 13% участников опроса, которые считают, что выбор профессии должен определяться призванием, а не материальными стимулами. Около 17% респондентов затруднились с ответом, предложив альтернативные варианты поддержки специалистов. Наибольшее одобрение инициатива получила среди граждан в возрасте от 35 до 45 лет, а также среди лиц с высшим образованием и доходом свыше 100 тысяч рублей.

Сами врачи и учителя демонстрируют практически одинаково высокий уровень поддержки — по 79% в каждой профессиональной группе. При этом идея распространения льготной ипотеки на другие профессии встретила больше скептицизма — ее поддержали лишь 43% горожан. После медиков и педагогов в приоритете для расширения программы оказались инженерно-технические работники, квалифицированные рабочие и военнослужащие.