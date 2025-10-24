Вручены награды Российской национальной премии моды и красоты DRESS CODE AWARD

Церемония вручения Российской национальной премии в области моды и индустрии красоты DRESS CODE AWARD 2025 прошла 20 октября в историческом ресторане «Палкинъ» в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало ведущих дизайнеров, стилистов и основателей брендов, которые были отмечены за свои достижения.

В рамках премии впервые состоялся форум «Российская мода: онлайн и офлайн ритейл». Его деловая программа включила дискуссии с участием представителей крупных универмагов Москвы и Санкт-Петербурга, онлайн-платформы LAMODA, а также Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, который представил проект «Петербургский дизайн». На форуме была организована экспозиция коллекций лауреатов премии.

Гран-при 2025 года получила ювелирная группа POSIÉ от АЛРОСА. Звание «Бренд года» в различных категориях завоевали LOST GENOME от Натальи Ковшик (Couture), EL EGOISTO от Алены Гольберт (Creative), MISTWEED от Ольги Кондрашевой (Деловой стиль), LARAMUR от Ларисы Муромец (Культурный код), JULIAKISELEVA от Юлии Киселевой (Традиционные ценности), ALISIA FIORI от Ирины Шаровой (Высокий стиль) и AMELI от Богдана Горенко (Меховая мода).

Специальные награды были вручены Фонду развития субъектов МСП в Санкт-Петербурге за лучший кейс поддержки креативных индустрий, проекту PODIUM SEASONS за лучший коммерческий проект популяризации российских брендов, а Анне Овчинниковой присвоено звание «Легенда российской моды». В других номинациях победили стилист Максим Соболев, косметические бренды K.E.N. Natural Skincare и CHAMPAGNE, а также клиника эстетической медицины NOVADENT.

Для гостей вечера была организована развлекательная программа, включавшая гала-ужин, балетное шоу, театрализованную постановку и выступления артистов Афины, Маргариты Валиулиной, Александра Шторма, Чарли Шайтера, Лаймы и группы Jelsomino Band. Полный список лауреатов доступен на официальном сайте премии.