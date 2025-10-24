Производство рыбной продукции в Ленобласти выросло на 10%

Ленинградская область демонстрирует рост мощностей в области переработки рыбы.

Как сообщает allnw.ru, по результатам 2024 года объем производства товарной пищевой рыбной продукции в регионе увеличился на 10%. Общий выпуск достиг показателя в 70,4 тысячи тонн.

Достижения региона были презентованы на VIII Международном рыбопромышленном форуме, который проходил в выставочном комплексе «Экспофорум».

Губернатор Александр Дрозденко показал вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Патрушеву образцы изделий местных производителей. В рамках деловой программы участники также рассматривают мероприятия по стимулированию потребления рыбной продукции.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал введение новой формы поддержки семей. Как сообщалось, часть региональной выплаты на рождение ребенка может стать доступной еще в дородовый период. По словам главы региона, это позволит родителям заблаговременно покрыть предстоящие расходы, связанные с появлением ребенка.