Водитель легковушки госпитализирован после массовой аварии в Петербурге

На Софийской улице в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло около девяти утра 25 октября. Два грузовых и легковой автомобиль столкнулись на одном из участков Софийской улицы.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Им оказался 33-летний водитель легкового автомобиля. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия для фиксации для изучения обстоятельств аварии. В настоящее время устанавливаются все детали и причины произошедшего столкновения, а также точный характер полученных пострадавшим травм.