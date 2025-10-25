Прямое морское сообщение между Петербургом и Бразилией запустят в декабре

Транспортная группа FESCO планирует запустить регулярную морскую линию между Санкт-Петербургом и портами Бразилии в декабре 2025 года. На маршрут выйдут два контейнеровоза общей вместимостью 3,4 тысячи TEU.

Представители FESCO объявили о планах по запуску регулярной морской контейнерной линии между портом Санкт-Петербурга и бразильскими портами в декабре 2025 года. По информации начальника отдела продаж экспортных перевозок компании Ильи Каприцына, на маршрут будут назначены два контейнеровоза вместимостью 1,7 тысячи TEU каждый.

Маршрут линии будет включать порт Сантос, Паранагуа, Итапоа и Рио-Гранде в Бразилии с возвращением в Санкт-Петербург. FESCO, являющаяся одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России, располагает флотом из более чем 30 транспортных судов.

Открытие новой линии расширит возможности морских грузоперевозок между Россией и странами Южной Америки.