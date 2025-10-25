Организатор мошеннической схемы останется в СИЗО до декабря

Организатор мошеннической схемы против пенсионера из Санкт-Петербурга заключен под стражу до 23 декабря. Фигурант обвиняется в хищении 952 тысяч рублей с привлечением несовершеннолетнего.

Калининский районный суд Петербурга принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины. Следствие установило, что 13 октября 2025 года фигурант вступил в преступный сговор с неустановленным лицом с целью хищения денежных средств у гражданина 1946 года рождения.

Так, 16 октября сообщник по телефону убедил потерпевшего передать 400 тысяч рублей несовершеннолетнему. Подросток получил указанную сумму и затем передал ее обвиняемому. Через шесть дней злоумышленники убедили пенсионера передать еще 552 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила 952 тысячи рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина был задержан 24 октября, а на следующий день ему предъявили официальное обвинение. В судебном заседании подсудимый не стал оспаривать избранную в отношении него меру пресечения. Содержание под стражей продлится до 23 декабря 2025 года.