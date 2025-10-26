Ремонт потолка на станции метро «Чернышевская» завершится в ноябре

На станции метро «Чернышевская» ведутся работы по устранению дефектов отделки потолка в вестибюле. Запланированное завершение ремонтных мероприятий назначено на 7 ноября 2025 года.

Подрядная организация «Метрострой северной столицы» выполняет мероприятия в рамках гарантийных обязательств, устраняя замечания к состоянию поверхности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В вестибюле станции метрополитена «Чернышевская» проходят работы по ликвидации недостатков потолочной отделки. При осмотре 25 октября специалисты обнаружили отслоение штукатурки. На некоторых участках отказалась видна арматура. Также были найдены места предыдущего ремонта с цементными составами.

Отметим, что станция находилась на реконструкции с октября 2022 года. А в июле 2024 года пассажиры сталкивались с остановками эскалаторов.

В ходе модернизации транспортного узла была повышена пропускная способность за счет монтажа четырех эскалаторов. Проход пассажиров через вестибюль сохраняется, зона проведения работ обеспечена необходимыми мерами безопасности.