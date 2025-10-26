Прощание с Алексеем Золотницким пройдет на Ваганьковском кладбище

Похороны заслуженного артиста России Алексея Золотницкого состоятся 28 октября на Ваганьковском кладбище.

Актер скончался 25 октября на 80-м году жизни вследствие продолжительного заболевания.

Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Золотницким запланирована на 28 октября. Как сообщили представители семьи актера в беседе с ТАСС, погребение состоится на территории Ваганьковского кладбища во второй половине дня.

Творческая биография Золотницкого включала работу в области кинематографа и театрального искусства. С 1989 года он являлся членом труппы Театра Олега Табакова, где служил на протяжении свыше четверти века.

Широкую известность артисту принесла роль дворецкого Роджерса в киноленте Станислава Говорухина «Десять негритят», созданной по произведению Агаты Кристи. Большой частью профессиональной деятельности стала работа по озвучиванию зарубежных кинозвезд, включая Энтони Хопкинса, Роберта Рэдфорда, Алена Делона и Роберта де Ниро. Фильмография актера насчитывает участие в таких проектах, как «В ожидании чуда», «Матросская тишина» и «Поезд до Бруклина».