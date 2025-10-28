Ученые создали компьютерную память из грибов

Ученые разработали функционирующую компьютерную память на основе грибного мицелия, которая может стать недорогой альтернативой традиционным устройствам хранения информации.

Как сообщает Planet Today, исследователи использовали мицелий грибов шиитаке для создания мемристоров — элементов схемы, способных запоминать предыдущие электрические состояния. Эти компоненты демонстрируют производительность, сопоставимую с кремниевыми микросхемами, но при этом обладают потенциалом масштабируемости и экологической безопасности.

Экспериментальные образцы показали скорость переключения сигналов 5850 Гц с точностью 90%, что превышает показатели самых медленных коммерческих мемристоров. Ученые отмечают, что мицелиальные сети обладают структурным сходством с нейронными сетями мозга, что открывает перспективы для создания энергоэффективных вычислительных систем.

Джон ЛаРокко из Университета штата Огайо подчеркивает, что такие устройства потребляют минимальную энергию в режиме ожидания. Это может обеспечить значительные вычислительные и экономические преимущества при создании компьютеров, имитирующих работу человеческого мозга.