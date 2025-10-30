Роспотребнадзор расследует случаи массового заболевания в колледже «Звездный»

Роспотребнадзор зафиксировал вспышку острой кишечной инфекции среди учащихся одного из колледжей в Санкт-Петербурге.

Сотрудники ведомства организовали санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с групповым заболеванием острой кишечной инфекцией учащихся колледжа «Звездный». По данным пресс-службы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, семь случаев инфекции было зарегистрировано в период с 29 по 30 октября 2025 года. Состояние двух заболевших потребовало госпитализации в инфекционные стационары.

В настоящее время реализуется комплекс мер по ликвидации очага инфекции, включающий лабораторное обследование сотрудников компании-поставщика питания, отбор проб продовольственного сырья, готовых блюд, воды и взятие смывов с поверхностей. Некачественная пищевая продукция была изъята из оборота и утилизирована, а в учреждении проводятся дезинфекционные мероприятия.

Ведомство приступило к подготовке документации о временном запрете деятельности ООО «Аурум Плюс» в столовой колледжа. Ситуация остается на постоянном контроле надзорного органа.