Четверг, 30 октября 2025
Санкт-Петербург
Новости

Роспотребнадзор расследует случаи массового заболевания в колледже «Звездный»

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Роспотребнадзор зафиксировал вспышку острой кишечной инфекции среди учащихся одного из колледжей в Санкт-Петербурге.

Сотрудники ведомства организовали санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с групповым заболеванием острой кишечной инфекцией учащихся колледжа «Звездный». По данным пресс-службы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, семь случаев инфекции было зарегистрировано в период с 29 по 30 октября 2025 года. Состояние двух заболевших потребовало госпитализации в инфекционные стационары.

В настоящее время реализуется комплекс мер по ликвидации очага инфекции, включающий лабораторное обследование сотрудников компании-поставщика питания, отбор проб продовольственного сырья, готовых блюд, воды и взятие смывов с поверхностей. Некачественная пищевая продукция была изъята из оборота и утилизирована, а в учреждении проводятся дезинфекционные мероприятия.

Ведомство приступило к подготовке документации о временном запрете деятельности ООО «Аурум Плюс» в столовой колледжа. Ситуация остается на постоянном контроле надзорного органа.

дтп ленобласть смерть дети полиция суд Россия петербург пожар метро мигранты строительство мошенничество статистика жкх недвижимость деньги выборгский район бюджет Роспотребнадзор чиновники задержание рейтинг бизнес тепло производство пенсии тарифы снег пенсионерка автомобили приставы выплаты транспорт авито кредиты великобритания ограбление форум автомобиль кирилл поляков благотворительность кудрово депутаты сергей шнуров

