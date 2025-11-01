Первый день ноября принесет в Ленобласть дожди

В первый день ноября жителей Ленинградской области ожидают небольшие дожди и облачная погода.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в субботу небо над регионом затянут плотные облака, местами пройдут осадки в виде дождя. При этом температурные показатели будут на два-три градуса превышать климатическую норму для этого времени года.

В Ленинградской области температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, в Санкт-Петербурге термометры покажут от +6 до +8 градусов. Атмосферное давление продолжит рост и достигнет 764 мм ртутного столба, что считается выше нормальных значений. Ветер будет южным со скоростью от двух до семи метров в секунду.

По словам метеоролога, в первый ноябрьский день регион окажется на пути следования теплого атмосферного фронта. В воскресенье погодные условия сохранятся — днем в области вновь пройдут небольшие дожди, а температура воздуха будет колебаться в пределах от +7 до +9 градусов.