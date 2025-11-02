Попадание сточных вод стало причиной гибели рыбы в Охте

В начале ноября у Охтинской плотины заметили большое количество мертвой рыбы. Местные жители наблюдают на поверхности воды погибших лещей, подлещиков и плотву. Они отмечают, что от реки исходит неприятный запах, который распространяется на прилегающие территории.

Проблема возникла после прорыва Выборгского канализационного коллектора в конце октября. Из-за аварии неочищенные сточные воды попали в Муринский ручей, который впадает в Охту. Для решения проблемы коммунальные службы установили резервные насосы. Оборудование направляет стоки на очистные сооружения.

Специалисты Росприроднадзора проверили качество воды выше и ниже по течению от места аварии. Ведомство продолжает контролировать ситуацию и планирует дополнительные меры по восстановлению экологии.

Авария также привела к временной эвакуации жителей одного из домов на 1-м Муринском проспекте. Местные жители ранее уже жаловались на проседание грунта и неприятные запахи в этом районе.