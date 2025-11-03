В России могут ввести лимит на карты подростков для борьбы с мошенниками

В России разрабатывают законодательные меры для защиты подростков от вовлечения в мошеннические схемы. Одна из инициатив предполагает введение месячного лимита в 100 тысяч рублей на переводы и снятие наличных.

В беседе с ТАСС куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, мошенники в 2025 году активизировали привлечение несовершеннолетних к противоправной деятельности. Подросткам предлагают оформить банковские карты и передать доступ к онлайн-банку, превращая их в посредников для вывода похищенных средств.

Для противодействия этой практике депутаты разрабатывают законодательное ограничение операций по счетам подростков. Парламентарии предлагают установить лимит в размере 100 тысяч рублей ежемесячно на переводы третьим лицам и снятие наличных для возрастной категории 14-18 лет.

Также рассматриваются меры по усилению безопасности сделок с недвижимостью. В их числе — возможность установления самозапрета на операции с жильем, введение института доверенного лица для сделок и обязанность регистрирующих органов противодействовать заключению договоров под давлением мошенников.