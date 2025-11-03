Петербуржцы отреагировали на появление скульптур в трещинах домов

Мнения жителей Санкт-Петербурга разделилось в оценке художественных «заплаток» на фасадах домов. Обсуждение развернулось вокруг уличных скульптур, заполняющих трещины в стенах.

Участники группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «Вконтакте» сообщили о том, что трещинах и выбоинах домов Петербурга появились необычные скульптуры.

Их создает и размещает уличная художница Екатерина Березина. Автор концепции описывает эти работы как «заплатки города», призванные символически залечивать повреждения архитектурной среды.

Процесс создания арт-объектов включает несколько этапов. Первоначально формируется глиняная заготовка, которая затем примеряется к конкретному месту на здании. Художница адаптирует форму скульптуры под особенности пространства. После этапов обжига и покраски готовое изделие устанавливается в предназначенную трещину. На текущий момент на городских фасадах размещено около 20 таких работ.

Часть комментаторов отмечает, что подобные временные арт-объекты предпочтительнее спонтанных граффити на отремонтированных поверхностях. По мнению некоторых пользователей, скульптуры привлекают внимание к необходимости ремонта зданий.

Однако критики высказывают опасения относительно допустимости произвольного изменения облика исторической застройки. По их мнению, преобразование городской среды должно соответствовать установленным правилам благоустройства.