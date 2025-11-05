Авито автоматизировал размещение рекламы на главной странице

Платформа Авито полностью автоматизировала процесс размещения рекламных баннеров на своей главной странице. Теперь рекламодателям не нужно подавать заявку в отдел продаж. Запустить такую рекламу можно самостоятельно через специальный кабинет на платформе.

Новая механика позволяет клиентам самостоятельно настраивать все параметры рекламной кампании. Это включает в себя выбор целевой аудитории, установку бюджета и настройку модели оплаты.

По словам директора Авито Рекламы Якова Пейсахзона, количество компаний, которые запускают баннер на главной странице площадки, выросло на 119% по сравнению с прошлым месяцем.