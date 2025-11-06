В Ленобласти увеличат количество контейнеров для сбора батареек

В Ленинградской области расширяют сеть сбора опасных отходов у населения. Проект по увеличению количества контейнеров для отработанных батареек охватит 13 муниципальных образований региона.

Как сообщает allnw.ru, основное внимание в проекте уделено увеличению количества специализированных контейнеров для приема отработанных батареек. Такое решение позволит снизить негативное воздействие опасных фракций на окружающую среду.

География проекта включает 13 муниципальных районов и городских округов региона. С начала января 2025 года подрядная организация приступит к регулярному обслуживанию контейнерных площадок, которое будет включать замену заполненных емкостей.

Соглашение с исполнителем работ заключено на период до первого октября 2026 года.