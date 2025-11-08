В Петербурге оценивают ущерб от сброса стоков в Муринский ручей

Большие штрафные санкции могут грозить «Водоканалу Санкт-Петербурга»за загрязнение Муринского ручья неочищенными сточными водами.

Как сообщает Мойка78, пятого ноября была введена в эксплуатацию обводная линия для обхода поврежденного участка Выборгского коллектора. Это позволило прекратить кратковременный вынужденный излив сточных вод в водный объект. Ранее Росприроднадзор инициировал внеплановую проверку предприятия после обнаружения в воде превышений концентраций вредных веществ.

Пробы, отобранные 22 октября, показали наличие в Муринском ручье АСПАВ, аммоний-иона, нефтепродуктов и взвешенных веществ. Загрязнение распространилось на реку Охту и могло создать угрозу для Невы. Причиной инцидента стал прорыв коллектора на улице Харченко.

В пресс-службе «Водоканала» подтвердили, что качество холодной воды в городской системе водоснабжения соответствует нормативам. На водозаборе на Смольной набережной проводился регулярный мониторинг концентрации аммиака и ионов аммония в Неве, ухудшения показателей не зафиксировано.