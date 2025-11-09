В Волхове восстановили водоснабжение после аварии

Волхов Ленинградской области восстановил холодное водоснабжение после масштабной аварии на очистных сооружениях.

Как сообщает 47news, по данным на полдень девятого ноября, все потребители в городе вновь обеспечены холодной водой. В Леноблводоканале пояснили, что система наполнялась продолжительное время после завершения ремонтных работ.

Аварийное отключение произошло восьмого ноября в 11:30 при проведении работ на очистных сооружениях, где была повреждена труба диаметром 40 сантиметров.

В зоне отключения оказались 183 многоквартирных дома, 55 объектов частного сектора и 10 социальных учреждений. Общее число затронутых аварией жителей превысило 23 тысячи человек.

Прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего инцидента. Специалисты завершили ремонт к вечеру восьмого ноября и начали плавно поднимать давление в системе для предотвращения гидроударов.