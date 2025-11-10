Движение на второй линии метро Петербурга восстановлено после падения пассажира

Движение поездов на второй линии Петербургского метрополитена восстановили после падения пассажира на станции «Озерки».

Утром 10 ноября работа второй линии Петербургского метро была частично ограничена. Из-за падения человека на пути станции «Озерки» поезда следовали только на отрезке от «Купчино» до «Удельной». Станции «Озерки» и «Проспект Просвещения» были закрыты для входа пассажиров.

К месту происшествия оперативно выехали спасательные службы метрополитена и медики. Сотрудники подземки организовали помощь пострадавшему и работы по возобновлению движения. Пассажирам предложили использовать наземный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В 10:53 пассажир был поднят с путей, после чего началась подготовка к восстановлению движения.

С 10:59 станции «Озерки» и «Проспект Просвещения» возобновили работу в стандартном режиме, и движение поездов на всей линии было полностью нормализовано.