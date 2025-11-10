Эксперты обращают внимание на стратегическую линию поведения принцессы Уэльской в отношении членов скандальных членов королевской семьи.

По мнению специалистов, Кейт Миддлтон держит осознанную дистанцию по отношению к Саре Фергюсон и Меган Маркл. Происхождение принцессы из среднего класса специалисты рассматривают как фактор, способствующий формированию ее подхода к королевским обязанностям. В разговоре с The Mirror они отметили, что ее поведение обеспечивает необходимую дистанцию для объективной оценки потенциальных угроз репутации королевской семье.

На похоронах герцогини Кентской принцесса Уэльская продемонстрировала сдержанное поведение в отношении Сары Фергюсон. Аналогичную позицию занял принц Уильям при общении с принцем Эндрю. Эксперты интерпретируют это как последовательную политику дистанцирования от лиц, чье присутствие в королевской семье может наносить ущерб репутации монархии.

По данным источников, принц Уильям сыграл важную роль в принятии решений относительно статуса принца Эндрю в королевской семье. Бывший герцог Йоркский лишился королевского покровительства и почетных воинских званий после урегулирования судебного иска в Соединенных Штатах.

Специалисты подчеркивают, что принцесса Уэльская не воспринимает монархический институт как нечто неизменное. Такой подход позволяет ей выстраивать коммуникацию с другими членами семьи с позиций защиты интересов монархии.