Собчак намекнула на возможный развод в семье Бородиной

Российская журналистка Ксения Собчак сообщила о возможном разводе Ксении Бородиной. Телеведущая замужем за блогером Николаем Сердюковым с лета 2025 года.

В эфире шоу «Осторожно: Собчак» журналистка высказала предположение о возможном прекращении брака Бородиной. Заявление прозвучало во время обсуждения с певцом Прохором Шаляпиным и его личных предпочтений в отношении с женщинами. Именно тогда Собчак упомянула о возможном скором расставании Ксении Бородиной с супругом.

Напомним, что Бородина вступила в брак с блогером Николаем Сердюковым летом текущего года. Ранее телеведущая неоднократно выступала в защиту избранника от критики в социальных сетях, опровергая обвинения в адрес супруга.

В своих комментариях Бородина указывала на достаточный уровень доходов Сердюкова, составляющий несколько миллионов рублей каждый месяц.