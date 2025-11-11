Больше 200 работников метро Петербурга получили государственные награды

В Президентской библиотеке Санкт-Петербурга состоялась церемония награждения сотрудников метрополитена, внесших серьезный вклад в развитие городского транспорта.

Свыше 200 работников подземки получили государственные, ведомственные и отраслевые награды. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков, председатель транспортного комитета Законодательного собрания Алексей Цивилев, руководитель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и начальник метрополитена Евгений Козин.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что метрополитен представляет собой сложный организм, где трудятся 18 тысяч специалистов различных профессий. Он подчеркнул роль машинистов, диспетчеров, электромехаников, инженеров и других сотрудников в обеспечении стабильной и безопасной работы подземного транспорта.

Для участников церемонии организовали выступление артистов Мариинского театра и объединенного хора петербургского и московского метрополитенов. Завершением мероприятия стал премьерный показ документального фильма, созданного к 70-летию петербургского метро.