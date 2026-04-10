На складе пиротехники в центре Владикавказа прогремел взрыв

В центре Владикавказа на складе пиротехники произошел взрыв. Во время инцидента пострадали семь взрослых и один ребенок.

На улице Партизанской взорвались складские помещения, после чего начался пожар. К месту происшествия были направлены спасатели по повышенному рангу сложности.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что в ходе инцидента пострадали четыре человека. Позже представители МЧС сообщили о семерых взрослых и один ребенок. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, пишет 360.ru.

Также Меняйло обратился к горожанам с просьбой не поддаваться панике и доверять только официальной информации.