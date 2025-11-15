Коммунальные службы Ленобласти перешли на зимний режим работы

В Ленинградской области начал работу Снежный штаб для координации уборочных мероприятий. Жители региона могут направлять обращения по вопросам расчистки дорог и тротуаров.

Коммунальные и дорожные службы Ленобласти приступили к активной расчистке улично-дорожной сети после первых зимних осадков. По данным метеорологических прогнозов, в регионе сохранится зимний характер погоды с дальнейшими снегопадами и понижением температурных показателей.

Для оперативного решения проблем, связанных с уборкой снега, в области работает Снежный штаб. Также было налажено взаимодействие с диспетчерскими службами всех муниципальных образований региона.

Также автомобилистам доступна круглосуточная горячая линия Ленавтодора. Актуальные контакты диспетчерских служб всех районов и городских округов размещены на официальном интернет-портале правительства Ленинградской области.