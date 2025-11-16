Телеведущий Дибров мог улететь на Бали из-за скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров покинул Россию после публикации компрометирующего видео.

В документальном фильме «Тайная жизнь богатых и знаменитых» показали кадры с участием знаменитости. На записи видно, как Дибров выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой в компании спутницы.

Видео было снято в период, когда телеведущий официально состоял в браке. По информации Mash, после скандала Дибров срочно вылетел на Бали и отменил запланированное празднование дня рождения в Москве.

Свой 66-летний юбилей телеведущий отметил за границей 14 ноября. В настоящее время он старается избегать публичности и опасается последствий для карьеры.

В социальных сетях активно обсуждается поведение знаменитости. Пользователи выражают поддержку бывшей супруге Полине, воспитывающей троих общих детей.

Ожидается, что Дибров вернется в Россию в конце ноября. Однако скандал продолжает развиваться с публикацией новых компрометирующих материалов.