В Петербурге планируют реформу водного транспорта

Глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев анонсировал масштабную реформу водного транспорта.

Как он сообщил в интервью изданию «Собака.ru», сейчас речные трамвайчики не выполняют транспортную функцию. Они возят пассажиров по круговым маршрутам без реальной перевозки между точками.

Ранее проводились эксперименты с перевозками в часы пик, но они не получили развития. Компания «Водоход» использовала пустые «Метеоры» для подбора пассажиров по пути в центр города.

В рамках концепции прорабатываются регулярные маршруты формата hop-on hop-off. Длительность таких поездок не будет превышать 10-15 минут.

Основной проблемой отрасли остается высокий уровень теневого сектора. Реформа затронет туристические маршруты и разорвет связку между перевозчиками и причальной инфраструктурой.

Планируется сделать причалы доступными для всех перевозчиков. Сейчас 20 городских причалов уже не закреплены за конкретными арендаторами.

К 2030 году освободятся другие причальные сооружения. Как ранее сообщал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, 77% жителей города выбирают водный транспорт, чтобы насладиться видами на город.