Пластический хирург Карапетян предупредил о рисках инъекций лонгидазы в лицо

Пластический хирург Георгий Карапетян сообщил о потенциальных последствиях применения препарата лонгидаза в косметологии. По словам специалиста, в 80-90% случаев эффекты от введения этого фермента являются обратимыми.

В беседе с RuNews24.ru врач пояснил, что лонгидаза представляет собой фермент, воздействующий на соединительную ткань и вызывающий ее расслабление и истончение. Препарат способствует расщеплению коллагена и других компонентов соединительной ткани.

Карапетян отметил, что это влияние имеет локальный и временный характер. После завершения действия препарата ткань полностью восстанавливается при условии отсутствия у пациента наследственных патологий соединительной ткани.

Специалист предупредил, что неправильное применение лонгидазы способно привести к серьезным последствиям для здоровья. Нарушение техники введения препарата, превышение допустимой концентрации или неверная глубина воздействия могут вызвать повреждение соединительной ткани. Это проявляется в ухудшении ее прочности и эластичности, что ведет к чрезмерному растяжению и деформации мягких тканей.

Карапетян подчеркнул, что особую осторожность следует проявлять пациентам с наследственной предрасположенностью к коллагенопатиям. При этом специалист отметил, что в руках опытных врачей лонгидаза остается эффективным средством для коррекции рубцовых изменений и фиброзов, включая последствия косметологических процедур.